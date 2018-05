Schaub zu Köln? "Noch ist nichts unterschrieben"

Louis Schaub verlässt den SK Rapid Wien mit Saisonende und heuert beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln in Deutschland an – das vermeldete die "Bild"-Zeitung zuletzt bereits als beschlossene Sache.

Nach dem 2:0-Sieg über den LASK äußerte sich der ÖFB-Teamkicker jetzt erstmals selbst zu seinem möglichen Abschied aus Wien-Hütteldorf. "Nein, es ist noch nicht durch, noch ist nichts unterschrieben", erklärte der 23-Jährige, der allerdings zugab: "Es gab bereits einige Gespräche, das kann man sagen. Aber als fix vermelden kann man es nicht."

Die Zeichen stehen somit auf Abschied. Schaub: "Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert." Fakt ist: Ein Abgang des offensiven Mittelfeldspielers, der eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bis 2020 hat, wäre ein harter Schlag für die "Grün-Weißen".

