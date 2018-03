Schaubs ÖFB-Quote: "Es wird langsam unheimlich"

Rapid-Kicker Louis Schaub ist im ÖFB-Team zu einer wahren Tormaschine geworden. Der 23-Jährige erzielte beim 4:0 in Luxemburg seinen fünften Treffer im sechsten Spiel in Folge. Eine perfekte Quote verhinderte nur ein Kurz-Einsatz beim 3:0 gegen Slowenien in Klagenfurt.

Wenn man die paar Minuten Spielzeit in der Klagenfurt-Nachspielzeit herausrechnet, dann klingt die Quote noch beeindruckender. In jedem Einsatz, der länger als drei Minuten ging, schlug Schaub eiskalt zu.

"Manche Sachen kann man nicht erklären"

Von solchen Zahlen träumt auch sein Klub Rapid. Schaub selbst kann es sich nicht erklären, warum er im Nationalteam immer trifft: "Manche Sachen kann man nicht erklären. Es wird schön langsam ein bisschen unheimlich", meint Schaub bei Laola1.

"Der Trainer hat mich eingewechselt, ich habe probiert ein gutes Spiel zu machen und freue mich natürlich, dass ich ein Tor erzielt habe. Ich hätte diese Quote auch gerne bei Rapid, aber leider ist es nicht so", so Schaub, der bei 23 Einsätzen für Grün-Weiß in dieser Saison bei lediglich vier Toren hält.



