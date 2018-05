Schiri besudelt Profi mit Schaum-Spray im Gesicht

Upps! Vor lauter Aufregung versprüht der Schiri im rumänischen Cup-Halbfinale seinen Schaum zu früh. Eine beachtliche Menge trifft Verteidiger Ionut Stoica vom FC Sibiu mitten im Gesicht.

Referee Istvan Kovacs bereut sein Malheur sofort, entschuldigt sich mit einer raschen Handbewegung. Der besudelte Fußballer ist ihm zum Glück nicht böse, kann über die schräge Szene sogar lachen. Ein kurzer Handshake und alles ist wieder gut. Kann passieren.

Das kuriose Video ist nicht das einzige Highlight der Partie. Sibiu siegt am Ende zu Gast bei Gaz Metan mit 3:2. Stoica darf mit seinem Team also über den Einzug ins Cup-Finale jubeln. Der Schiri ist um eine Lektion reicher, wird mit seinem Freistoß-Spray in Zukunft sanfter ans Werk gehen.

(Heute Sport)