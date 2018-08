Schiri blutend am Boden! Becherwurf-Eklat in Graz

Skandal in Graz! Beim Spielstand von 2:0 für AEK Larnaka brannten bei einem Sturm-Fan die Sicherungen durch. Er warf einen vollen Becher in Richtung Spielfeld und traf dabei genau den Linienrichter am Kopf.

Mit einer klaffenden Wunde am Kopf brach der Assistent zusammen, der Schiedsrichter unterbrach das Match sofort. Sofort wurde er verarztet und mit einem Turban erstversorgt.

Der Übeltäter flüchtete sofort, wurde aber von der Polizei identifiziert und festgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)