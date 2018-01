Schock! Baumgartlinger humpelt verletzt vom Platz

Erst letzte Woche stand Julian Baumgartlinger nach langer Durststrecke wieder einmal in der Startelf von Bayer Leverkusen. Und prompte zahlte er seinem Trainer Heiko Herrlich das Vertrauen mit einem Treffer zurück.

Gegen Mainz durfte der 30-jährige ÖFB-Teamkapitän wieder von Beginn an ran – allerdings war sein Arbeitstag nach 28 Minuten auch wieder zu Ende. Der defensive Mittelfeldspieler verletzte sich bei der Landung nach einem Zweikampf in der Luft am linken Oberschenkel. Nur von Betreuern gestützt, konnte er den Platz verlassen. Eine genaue Diagnose seiner Verletzung steht noch aus.

Seine Kollegen kamen gegen Mainz allerdings auch ohne ihn zurecht. Die "Werkself" gewann dank Treffer von Bailey (48.) und Wendell (68./Elfmeter) mit 2:0 und ist mit 34 Punkten als Tabellenzweiter wieder der erste Bayern-Jäger. Der Vorsprung der Münchner beträgt allerdings bereits stolze 16 Punkte.

(red.)