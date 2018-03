Schock! Salzburg-Star vier Minuten lang bewusstlos

Es war ein Riesen-Schock für alle Anwesenden im Stadion und für die Zuseher vor den TV-Geräten.

Im Liga-Hit Salzburg gegen Austria (5:0) stieß Red-Bull-Goalgetter Munas Dabbur nach einem Eckball mit dem Kopf ausgerechnet mit "Bullen"-Leihspieler Stefan Stangl zusammen und verlor dabei das Bewusstsein. Regungslos lag der Israeli vier lange Minuten auf dem Boden, ehe er langsam wieder zu sich kam und von Sanitätern mit einer Trage abtransportiert wurde.

"Ich hoffe, es geht ihm gut. Es sah jetzt nicht so gut aus, aber es macht wenig Sinn zu spekulieren", erklärte Salzburg-Coach Marco Rose im "Sky"-Interview. "Er ist am Weg ins Krankenhaus, der Kopf ist immer so ein Thema. Er wird untersucht und wir hoffen, dass es Muni bald besser geht."

"Keine Auffälligkeiten bei Computertomographie"



Nach einer ersten Untersuchung im Krankenhaus konnte der Klub aber Entwarnung geben. "Keine Auffälligkeiten bei der Computertomographie im Krankenhaus", teilte der Mateschitz-Verein via Twitter mit. Für Dabbur ist allerdings Schonung angesagt. "Der Israeli kann aber leider nicht zum Nationalteam und muss die Länderspielpause zur Erholung nutzen", erklären die "Bullen".

