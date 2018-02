Schöttel: "Konkrete Maßnahmen müssen her"

Von 1986 bis 2001 hielt Peter Schöttel als kompromissloser Abwehrspieler in 524 Pflichtspielen seine Knochen für den SK Rapid Wien. Kein Wunder, dass der 50-Jährige in der Rapid-Familie Kultstatus genießt.

Die jüngsten Skandale im Wiener Derby (Feuerzeug- und Flaschwürfe in Richtung von Holzhauser, zwei Platzstürmer bei einer Austria-Topchance) verurteilt der heutige ÖFB-Sportdirektor scharf. "Es schade, dass es zu solchen Szenen kommt", erklärt der Wiener im Gespräch mit "Heute". "Dadurch rückt der Sport in den Hintergrund. Das wollen wir in keinem Stadion der Welt sehen."

Das Skandal-Derby

Für die Zukunft nimmt er die Vereinsführung der Grün-Weißen in die Pflicht: "Es müssen jetzt konkrete Maßnahmen getroffen werden."

