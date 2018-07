Schräger Schiri! Özil-Fan & Münzwurf mit Kreditkarte

Der Schiedsrichter lieferte vor dem Testspiel-Kracher zwischen Arsenal London und einer B-Elf von Paris St. Germain (5:1) in Singapur eine skurrile Show ab. Er holte sich ein Autogramm von Mesut Özil und ließ eine Kreditkarte über den Anstoß entscheiden.

Autogramm von Özil

Mit einem Rundumschlag ist Özil aus der deutschen Nationalmannschaft abgetreten. Dem DFB warf der 29-Jährige im Zuge der Foto-Affäre mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Rassismus vor. Damit machte sich der Arsenal-Legionär keine Freunde.

Doch zahlreiche Fans halten weiter zum Mittelfeldspieler. Nicht nur in der Türkei, wo in Devrek, dem Heimatort der Özil-Familie das Straßenschild ausgetauscht worden war. Unmittelbar vor dem Testspiel der "Gunners" gegen Thomas Tuchels PSG wollte ausgerechnet der Schiedsrichter ein Autogramm vom schwer in der Kritik stehenden DFB-Teamspieler.

Özil führte die Londoner erstmals als Kapitän aufs Spielfeld. Die Chance ließ sich der Unparteiische nicht entgehen, bat den 29-Jährigen im Kabinengang, seine gelbe Karte zu unterschreiben. Dem Wunsch kam der Arsenal-Legionär grinsend nach.

Münzwurf mit Kreditkarte

Damit nicht genug nützte der Schiedsrichter auch ein ungewöhnliches Equipment. Statt einer Münze wurde eine Kreditkarte, die ein Offizieller aufs Feld brachte, für die Seitenwahl verwendet. Dabei dürfte es sich um einen Sponsoren-Gag gehandelt haben...

All das scheint Özil und seine Elf nicht irritiert zu haben. Der Kapitän schoss die "Gunners" bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Front. Nach dem Ausgleich durch Christopher Nkunku (60.) machten Alexandre Lacazette (67., 71.), Rob Holding (87.) und Eddie Nketiah (94.) den Kantersieg perfekt.

