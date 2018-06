Schuld am WM-Aus? Götze rechnet mit Stöger ab

Seit seinem Goldtor zum WM-Titel Deutschlands ging es im Leben von Mario Götze drunter und drüber. Wechsel zum FC Bayern, Form-Schwankungen, Rückkehr zu Borussia Dortmund, die Diagnose einer Stoffwechselerkrankung, Comeback.

Im Winter kreuzten sich dann erstmals die Wege von Götze und dem Peter Stöger. Dortmund trennte sich von Trainer Peter Bosz. Stöger verlor seinen Job in Köln. Zwei Tage nach seiner Entlassung in der Domstadt übernahm er den BVB überraschend bis Saisonende.

Stöger ergriff Sofortmaßnahmen, um den wankenden Top-Klub wieder zu stabilisieren. Das biedere Defensiv-Korsett spielte Götze nicht gerade in die Karten. Als der Österreicher den Star nach dem Europa-League-Aus gegen Salzburg vor der Presse namentlich kritisierte, kam es zum endgültigen Bruch.

Götzes Abrechnung



Stöger und Götze – es sollte keine Liebesbeziehung werden. In der Nachbetrachtung lässt Götze kein gutes Haar an seinem Ex-Trainer.

Streaming-Dienst "DAZN" drehte eine Dokumentation über den Deutschen. "Being Mario Götze" gibt ab Samstag tiefe Einblicke in das Leben des 26-Jährigen. "SPOX" veröffentlichte pikante Passagen schon vorab.

Die Karriere von Peter Stöger

"Es war in der Situation definitiv nicht richtig, sich da einen rauszupicken und mich quasi hinzustellen und zu sagen, ich sei ein personifizierter Misserfolg. Ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass er mich, als mein Trainer, öffentlich so hart kritisiert", spricht Götze offen über Stögers Kritik nach der Salzburg-Pleite.

"Und ich war sehr, sehr enttäuscht auch von der Art und Weise, weil es immer sehr schwierig ist, über die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Ein persönliches Gespräch wäre gar kein Problem gewesen", sieht Götze die Verantwortung für das zerrüttete Verhältnis offenbar bei Stöger.

"Da bin ich der Erste, der kritikfähig ist und sich die Sachen anhört. Von daher fand ich, dass es nicht die feine Art war. Ich kannte es in der Form auch nicht und habe es auch so noch nie erlebt."

Schuld am WM-Aus?



Götze steht nicht im 23-Mann-Kader von Bundestrainer Joachim Löw, verpasst also die WM-Endrunde.

Stöger betonte während der Saison, "keine Rücksichten auf einzelne WM-Chancen" nehmen zu können. Zwischen den Zeilen klingt bei Götze durch, dass der Held von 2014 Stöger die Mitschuld an der verpatzten Saison und in Folge dessen auch an der verpassten WM gibt.

