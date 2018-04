Schulden! Griechen-Klub aus Europacup verbannt

Harte Strafe für Panathinaikos Athen! Der griechische Traditionsklub steckt in einer schweren finanziellen Krise. Jetzt erhält der Klub noch dazu Post von der UEFA, die seine Situation nicht gerade einfacher machen dürfte.

Post von der UEFA



Denn Panathinaikos darf wegen der finanziellen Schieflage drei Jahre nicht an einem Europacup-Bewerb teilnehmen. Noch dazu steht eine Geldstrafe der UEFA ins Haus. Ursprünglich wären 100.000 Euro fällig gewesen, aber weil die Grün-Weißen ihre Schulden nicht bezahlen können, wurde die Geldbuße auf 200.000 Euro erhöht.

Hohe Schulden



Die Sanktionen gelten für die nächste Teilnahme an einem Europacup-Bewerb, falls sich Panathinaikos bis zur Saison 2020/21 für die Champions League oder die Europa League qualifizieren sollte. Ein rasches Ende der Schulden-Krise ist nicht in Sicht, der zwanzigfache griechische Meister soll mit mehr als 50 Millionen Euro in der Kreide stehen.

(heute.at)