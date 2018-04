Schulden! Panathinaikos droht der erste Abstieg

Panathinakios Athen steht kurz vor dem Kollaps. Der Verein hat einen riesigen Schuldenberg angehäuft. Nun droht neben einem Punkteabzug der erstmalige Abstieg der Vereinsgeschichte.

Der griechische Klub hat laut Medienberichten bei aktuellen und ehemaligen Spielern sowie Lieferanten Schulden in Höhe von 60 Millionen Euro angehäuft. An seinen Ex-Spieler Jens Wemmer muss der Klub bis 20. April 498.000 Euro zahlen, sonst werden dem Hauptstadtklub drei Punkte – die bereits abgerechnet wurden – gestrichen. Außerdem müssen bis dahin 100.000 Euro an Steuern bezahlt werden.

Erstmaliger Abstieg droht

Aufgrund der dramatischen Schuldenlast droht dem Traditionsverein der Ausschluss aus der griechischen Super League. Damit müssten die Athener erstmals in ihrer Vereinsgeschichte absteigen.

Doch der Klub steckt auch sportlich in der Krise. Die Spieler wurden seit November 2017 nicht mehr bezahlt, streikten am Dienstag und kamen am Mittwoch nur deshalb zum Training, weil der Verein zusicherte, 30 Prozent der April-Gehälter zu bezahlen. Panathinaikos liegt nach 26 Runden auf dem neunten Platz.

Wegen der tristen finanziellen Situation möchte sich auch der Besitzer Giannis Alafouzos zurückziehen. Der Reeder sei nicht mehr bereit, den Verein zu unterstützen, möchte Panathinaikos loswerden. Allerdings müsste der neue Eigentümer auch die Schulden übernehmen. Bisher gibt es kaum Interessenten.

(wem)