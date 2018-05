Schwere Vorwürfe: Setzte Messi Schiri unter Druck?

Kein Sieger, aber verbale Tiefschläge nach dem Clasico! Das Duell der spanischen Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid endete 2:2. Lionel Messi soll bei der Partie eine unrühmliche Rolle gespielt haben. Hat der Argentinier den Schiedsrichter unter Druck gesetzt? Das behauptet zumindest Real-Star Sergio Ramos.

Schiedsrichter-Kritik



"Es gab einen Skandal. Messi hat den Schiri in der Pause im Tunnel unter Druck gesetzt", erklärt Ramos der spanischen Zeitung "Marca". Messi soll dem Unparteiischen in den Katakomben folgendes gesagt haben: "Du machst dir in die Hose! Wir haben die Meisterschaft schon gewonnen, du musst ihnen dieses Spiel nicht schenken. Es reicht schon."

Fehlentscheidungen?



Geht es nach der Wahrnehmung von Ramos, hat der Schiedsrichter nach Seitenwechsel anders gepfiffen als zuvor. "Ich weiß nicht, ob vor der Kabine Kameras waren. Ich weiß nicht, ob er deswegen in der 2. Halbzeit anders gepfiffen hat", meint der 32-Jährige. Tatsache ist: Der Referee übersah vor Messis Tor zum 2:1 (52.) ein Foul von Assistgeber Luiz Suarez an Raphael Varane, ein Elferpfiff für Real nach Foul von Jordi Alba an Marcelo (76.) blieb aus.

Hitziges Duell



Doch auch Real hatte Glück mit dem Entscheidungen. Vor Seitenwechsel trat Gareth Bale Barcas Samuel Umtitis in die Wade, hätte dafür Rot sehen müssen. Sergi Alberto dagegen flog mit Rot vom Platz, weil er Marcelo in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ins Gesicht geschlagen hatte. Vielleicht waren es diese Entscheidungen, die Messi so aufgebracht hatten ...

(heute.at)