Extrem peinlich! Sturm geht 0:5 in Larnaka unter

Österreichs Vize-Meister Sturm Graz verabschiedet sich punktelos aus der Europacup-Saison. Nach den Pleiten gegen Ajax in der Champions-League-Quali flogen die Steirer auch gegen AEK Larnaka mit zwei Niederlagen aus der Europa-League-Qualifikation. Auf Zypern setzte es ein peinliches 0:5 nach einer weiteren blamablen Leistung.

Schon in der 8. Minute hieß es 1:0 für die Gastgeber aus Larnaka. Nach einem katastrophalen Fehlpass tauchte Trickovski alleine vor Sturm-Goalie Schützenauer auf und trickste die Kugel schön ins Tor. Sturm hatte sogar Glück, denn ein reguläres Tor wurde wegen Abseits zurück gepfiffen, ein weiterer Larnaka-Treffer zählte wegen eines Handspiels nicht.

Auch in der zweiten lief es bei Sturm nicht, nach einer Stunde mussten die Steirer mit zehn Mann weiterspielen, Lovric sah nach einem Ellbogen-Check Gelb-Rot. Es wurde ein weiteres Debakel für Sturm: Larena traf per Elfmeter (65.), Trickovski legte per Triplepack (67. und 80.) nach, den 5:0-Endstand besorgte Taulemesse drauf.

Mit einem Gesamt-Score von 0:7 ist Sturm denkbar blamabel ausgeschieden, die Europacup-Saison ist vorbei bevor sie überhaupt richtig begonnen hat.

(Heute Sport)