Selbst Tiere haben Angst vor "Real-Rambo" Ramos

Sergio Ramos hat es nicht leicht. Erst war er der "Bad Boy" bei Reals Champions-League-Triumph, als er Liverpools Mo Salah mit einem überharten Zweikampf ins Krankenhaus schickte und Torhüter Loris Karius mit einem Ellbogenschlag ausknockte. Dann lief er mit der spanischen Nationalmannschaft bei der WM in eine blamable Achtelfinal-Pleite gegen Russland.

Im Urlaub wollte Ramos jetzt auf andere Gedanken kommen. Doch dann musste er die Erfahrung machen, dass selbst die Tierwelt bereits von seinem Ruf als "Real-Rambo" weiß und das Weite sucht, wenn er in den "Zweikampf" mit ihnen geht. So gesehen bei einer Horde von Pferden (siehe Video oben), die so gar keine Lust auf etwaige Streicheleinheiten des 32-Jährigen hatten.

Immerhin zeigt sein letztes Instagram-Posting, dass zumindest sein Sohn Marco (noch) keine Scheu hat, mit ihm auf Tuchfühlung zu gehen...

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)