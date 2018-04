Selbst die Bayern-Stars haben mit Stöger Mitleid

0:6 – Peter Stöger kassierte mit Dortmund bei den Bayern eine schallende Ohrfeige, die noch lange nachhallen wird.

Nach der historischen Abfuhr zeigten aber selbst die Bayern-Stars Mitleid mit dem (vormals) großen Rivalen. „Man kann Dortmund nur wünschen, dass sie nächste Woche gleich wieder in die Spur finden, weil wir brauchen eben auch gute Mannschaften, die uns international auch gut vertreten", erklärte etwa Thomas Müller. "Dieses Jahr nicht mehr, aber im nächsten Jahr. Da ist sicherlich wichtig, dass Borussia Dortmund wieder zu alter Stärke finden wird.“

Einem Bayern-Profi ging die Dortmund-Pleite ganz besonders auf die Nieren. Mats Hummels, der von 2008 bis 2016 für die "Schwarz-Gelben" kickte, versuchte seine Ex-Kollegen nach Spielende noch in deren Kabine wieder aufzumuntern. „Ich habe mit den Jungs ein bisschen geredet. Klar, sowas tut weh. Aber wir haben alle als Fußballer schon mal irgendwelche schlimmen Niederlagen erlebt", gestand der Innenverteidiger. "Ich hatte in der U 17 mal ein ganz schlimmes 0:5 gegen den Karlsruher SC mit Bayern. Danach ging es auch Gott sei Dank wieder aufwärts. Mit Dortmund habe ich in München einmal 0:5, einmal 1:5 verloren. Das passiert.“

"Gestärkt haben wird das meine Position nicht"



Für Stöger, der eingestehen musste, dass man mit dem 0:6 noch gut bedient war, scheint eine Zukunft in Dortmund immer unwahrscheinlicher. "Gestärkt haben wird das meine Position nicht", erklärte der Wiener im "ZDF" mit einem gequälten Lächeln im Gesicht: "Davon kann man ausgehen."

(red.)