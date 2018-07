Sensation! "Fußball-Gott" trainiert bei Admira mit

13 Jahre im Klub, 137 Treffer bei 379 Einsätzen – beim deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt wird Alex Meier als "Fußball-Gott" verehrt. Doch jetzt hat er sich in die Südstadt verirrt, um bei der Admira mitzutrainieren. Aber warum?

Mit seinen 36 Jahren wurde Meier, Kultstatus hin oder her, im Sommer beim amtierenden DFB-Pokalsieger beinhart aussortiert. Doch der Angreifer denkt noch nicht an ein Karriere-Ende und will weitermachen. Bis Deutschlands Torschützenkönig der Saison 2014/15 einen neuen Klub gefunden hat, hält er sich jetzt bei der Admira als prominenter Trainings-Gast fit.

In der heimischen Bundesliga wird der "Fußball-Gott" aber wohl nicht auf Torjagd gehen. Ein Engagement bei der Admira ist laut "Sky"-Informationen nicht angedacht – aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden...

(Heute Sport)