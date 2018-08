Serie-A-Klub buhlt im ÖFB-Ass Aleksandar Dragovic

ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragovic könnte ein Last-Minute-Transfer in die Serie A gelingen. Der 27-jährige Innenverteidiger von Bayer Leverkusen steht bei Atalanta Bergamo hoch im Kurs, wie Transfer-Experte Gianluca di Marzio berichtet.

Atalanta ist auf der Suche nach einem Ersatzmann für Mattia Caldara, der als Leihspieler zu Juventus Turin zurückkehrte, mittlerweile zum AC Milan gewechselt ist. Coach Gian Piero Gasperini sucht nun Defensivverstärkungen für die linke Position in der Dreierkette. Die Zeit drängt. Das Transferfenster in Italien schließt am Freitag (20 Uhr).

Will Leverkusen verkaufen?

Unklar ist allerdings, ob Leverkusen den 27-Jährigen verkaufen möchte. Dragovic hinterließ in der Vorbereitung einen guten Eindruck. Durch den Sehnen-Teilriss von Panagiotis Retsos scheint der Österreicher zumindest in der ersten Saisonphase einen Stammplatz zu haben.

Die Führungsetage der "Werkself" hatte sich zuletzt für einen Verbleib des 65-fachen ÖFB-Teamspielers ausgesprochen. "Wenn kein verrücktes Angebot kommt, ist es eigentlich ausgeschlossen, ihn herzugeben", so Sport-Boss Rudi Völler. Coach Heiko Herrlich erklärte, es sei sein Wunsch, dass Dragovic bleibt. Der 27-Jährige steht noch bis 2021 in Leverkusen unter Vertrag.

(Heute Sport)