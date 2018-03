ServusTV zeigt Bayern gegen Dortmund nicht

Im Februar machte ServusTV den Fußball-Fans eine ganz besondere Freude: Der österreichische Sender kündigte an, sechs Partien der Deutschen Bundesliga live im Free-TV zu zeigen. Möglich machte das eine Kooperation mit Rechte-Inhaber Sky. Doch der Deal ist nun geplatzt. Statt der Fußball-Hits gibt es für die Fans nur noch die Mattscheibe.

Bundesliga abgedreht



Bitter: Am Samstag wollte ServusTV das Heimspiel von Bayern München gegen Borussia Dortmund zeigen. Nun heißt es in der "Kleinen Zeitung": "ServusTV hat sich aus der Kooperation mit Sky zurück gezogen und zeigt damit keine Spiele der Deutschen Bundesliga mehr im Free TV. Grund sind zu starke Differenzen bei der Auswahl der Begegnungen."

Keine Einigung



Dabei legte der Sender mit den Match Bayern gegen Schalke am 10. Februar stark los. Am 3. März folgte Leipzig gegen Dortmund und am 18. März Leipzig gegen Bayern. Das war es aber auch schon. Woran scheiterte die Kooperation? Sky liefert die Begründung: "Es konnte bei der Auswahl der Spiele keine Einigung erzielt werden."

(heute.at)