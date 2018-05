Sex, Party, Alkohol! Dieser WM-Song regt Schweiz auf

Im Gegensatz zu Österreich hat sich die Schweiz für die WM-Endrunde in Russland (ab 14. Juni) qualifiziert. Logisch, dass im Vorfeld ein offizieller WM-Song nicht fehlen darf. DJ Antoine liefert mit "Olé, olé" ein Lied, das nun für heftige Diskussionen sorgt. Denn im Text geht es heiß her, für einige Eidgenossen wohl zu heftig.

Schlimmer Text?



Konkret geht es um drei Zeilen in französischer Sprache, die von den beiden Sängern Karl Wolf und Fito Blanko zum Besten gegeben werden. Da heißt es: "Ich betrinke mich auf der Erde und erwache auf dem Mond", "Ich werde dich mit Freuden erfüllen, ich will dich zum Schreien bringen" und "Ich will mit dir Liebe machen die ganze Nacht".

Verband beruhigt



Schon vor der geplanten Veröffentlichung am 8. Juni gibt es nun beschwerden, dass im Song sexistische Klischees bedient und Alkoholkonsum verherrlicht werden. Beim Verband sieht man das anders: "Man sollte nicht einzelne Textstellen isoliert betrachten und wortwörtlich sehen. Selbstverständlich würden wir keine Aufforderung zum Alkohol-Konsum gutheißen", meint Pressechef Marco von Ah.

iTunes-geprüft



Der Verband hat den Song sogar selbst bei den Sittenwächtern von iTunes eingereicht. "Von denen haben wir Grünes Licht bekommen", heißt es. Von Ah weiter zu den Textpassagen: "Im Song geht es eher um Trunkenheit vor Glück, es geht um Leidenschaft, um Ausdruck von Lebensgefühl." DJ Antoine ergänzt: "Bei unserem Stück geht es um Liebe, Leidenschaft, gute Stimmung. Alles Dinge, die für mich zum Fußball gehören. Ich finde, es ist ein lässiger Song geworden."

(heute.at)