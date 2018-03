Sexismus! Napoli-Trainer beleidigt Journalistin übel

Seit 28 Jahren warten die Fans von Napoli auf einen Meistertitel. Diese Saison stand der Klub bis zur 27. Runde auf Platz eins. Ein 2:4 gegen den AS Rom und ein 0:0 gegen Inter Mailand kosteten die Tabellenspitze. Juventus ist Tabellenführer – und die Nerven liegen nun blank. Das zeigt die Reaktion von Coach Maurizio Sarri auf die Frage einer Journalistin bei einer Pressekonferenz. Er antwortete mit einer sexistischen Beleidigung.

"Frau und schön"



Dabei war die Frage von "Canale 21"-Moderatorin Titti Improta nicht unberechtigt: "Ist es übertrieben, wenn ich frage, ob sich die Titelhoffnungen heute erledigt haben?" Sarri antwortete: "Du bist eine Frau, und du bist sogar schön. Und aus diesen zwei Gründen sage ich dir nicht, dass du dich verpissen sollst."

Schock für Journalistin



Improta war von der Beleidigung geschockt: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so reagieren würde", meinte sie. " Ich denke, er hat gar nicht begriffen, wie gravierend das ist, was er da gesagt hat. Er hat sich übrigens danach bei mir entschuldigt." Die Antwort traf sie als Frau und als Journalistin gleichermaßen: "Wir waren immerhin in einer Pressekonferenz und nicht in einer Bar."

Keine Rückendeckung



Auch die Reaktion der Journalisten-Kollegen bietet Anlass zur Diskussion. Diese stimmten nämlich ein lautes Gelächter an. "Das hat mich am tiefsten getroffen", meinte Improta. Immerhin äußerte sich später die Journalisten-Gewerkschaft: "Sarris Verhalten ist nicht hinnehmbar. Es drückt Missachtung gegenüber Medien und Frauen aus."

(heute.at)