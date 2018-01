Derby-Sieg! Arsenal folgt City ins Ligacup-Finale

Der FC Arsenal drehte am Mittwoch zuhause einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg um, kickte Chelsea somit aus dem Ligacup. Nun fordern die Gunners Manchester City im Endspiel. Die Nordlondoner hatten das Glück auf ihrer Seite, trafen durch zwei Querschläger.

Manche belächeln ihn, manche schätzen ihn, um unterbeschäftigten Kaderspielern Einsatzminuten zu verschaffen: Der englische Carabao Cup. Vom freundschaftlichen Charakter so mancher Ligacup-Partie war am Mittwoch aber nichts zu sehen. Arsenal und Chelsea standen sich im Halbfinal-Rückspiel gegenüber. Das Hinspiel endete torlos. Im Emirates-Stadium schickten beide Londoner Klubs die erste Garnitur auf das Feld.

Sowohl die Gunners als auch die Blues waren gierig auf das Endspiel gegen die Übermacht Manchester City, das am Dienstag den Finaleinzug gegen den Zweitligisten Bristol City fixiert hatte. Es ging aber auch um die Ehre – keiner wollte im London-Derby den Kürzeren ziehen.

Arsenal dreht Derby



Chelsea startete überfallartig ins Match. In Minute sieben durchbrach Superstar Eden Hazard durchbrach die Abwehr der Hausherren, schupfte den Ball mit viel Gefühl vorbei an Keeper David Ospina (7.). Das 0:1 schmerzte Arsenal doppelt, durch das Auswärtstor der Gäste schien das Finale in weite Ferne zu rücken.

Lange durfte sich Chelsea aber nicht freuen. Ein Ping-Pong-Tor brachte Arsenal zurück. Antonio Rüdiger bekam den Ball als letzter auf den Kopf, von dort aus sprang er ins eigene Tor (12.).

In einer offenen Partie sorgte Granit Xhaka für die Entscheidung. Der Schweizer musste im Strafraum nur noch den Fuß hinhalten (60.). Die Vorlage von Alexandre Lacazette fand wurde unglücklich abgefälscht, wäre wohl eigentlich für den Rückraum gedacht gewesen.

(Heute Sport)