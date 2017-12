Sieg im Schlager! Juventus bleibt an Napoli dran

Hochspannung im Titelkampf in der Serie A! Mit einem 1:0-Erfolg im Schlagerspiel gegen die Roma hielt Juventus Turin den Ein-Punkt-Rückstand auf Tabellenführer Napoli. Die Roma bleibt auf Rang vier und verliert den Anschluss an die Tabellenspitze.

Den Siegtreffer erzielte Benatia in der 18. Minute im dritten Anlauf. Zuvor war Chiellini an Roma-Keeper Alisson und Benatia selbst an der Latte gescheitert. Die Roma kam erst in der Schlussphase in Schwung. Florenzi scheiterte in der 80. Minute an der Latte, Schick an Keeper Szczesny (93.). Auf der Gegenseite traf Pjanic nur nur Aluminium (91.).

Hamsik erzielt Rekord-Tor

Bereits zuvor hatte der SSC Napoli gegen Sampdoria Genua mit 3:2 gewonnen. Die zweimalige Führung der Gäste glichen Allan (16.) und Insigne (33.) aus. Mit dem Siegtreffer krönte sich Marek Hamsik in der 39. Minute zum Napoli-Rekordtorjäger. Mit seinem 116. Treffer überholte der Slowake Diego Maradona.

Milan kassiert nächste Pleite

Der AC Milan steckt weiter in der Krise. Die Rossoneri mussten sich im Giuseppe Meazza-Stadion Atalanta Bergamo mit 0:1 geschlagen geben. Mit acht Pleiten aus 18 Spielen rangiert die Elf von Gennaro Gattuso nur am elften Tabellenplatz. Rang sechs, der einen Europacup-Startplatz bedeutet, ist allerdings nur drei Punkte entfernt.

(wem)