Enthüllt! So teilen sich Sky und DAZN die Spiele auf

Am Mittwoch kamen Fußball-Fans gleich zwei Mal in den Genuss von Champions-League-Matches im Free-TV. Die Bayern fertigten Besiktas im ZDF ab, Messi schoss Chelsea mit seinem FC Barcelona im ORF aus dem Achtelfinale. Damit ist bald Schluss. Ab kommender Saison wandern die Rechte an Sky und DAZN – die Königsklasse wird zwischen den beiden Pay-TV-Sendern aufgeteilt.

Bisher war unklar, wie die Aufteilung zwischen den Sendern aussehen wird. Dieses Geheimnis wurde nun gelüftet. Endlich steht fest, wo ab Herbst 2018 die Spiele der Champions League zu sehen sind. Eines vorweg: Wer alle Spiele sehen will, braucht sowohl ein Sky-, als auch ein DAZN-Abo.

Gruppenphase



Neu ist nicht nur die Rechtevergabe, auch die Ankickszeiten ändern sich. Gespielt wird nach wie vor am Dienstag und Mittwoch. Zwei der acht Spiele werden dabei aber jeweils schon um 18:55 Uhr angepfiffen, die übrigen sechs um 21 Uhr.

Sky darf ein Einzelspiel pro Tag live und exklusiv zeigen, zusätzlich jeweils eine Konferenz – das gilt für alle Anstoßzeiten. DAZN darf die übrigen Einzelspiele zeigen, überträgt also deutlich mehr Spiele als Sky.

Jetzt wird es erst richtig kompliziert. Der deutsche "kicker" hat herausgefunden, wie bestimmt wird, wer welche Matches bekommt. An neun von zwölf Tagen hat Sky das Wahlrecht, DAZN sucht sich an den übrigen drei seine Einzelmatches zuerst aus.

Achtelfinale

Beide Sender zeigen bei Hin- und Rückspielen je die Hälfte der Spiele.

Bei Hinspielen sucht sich Sky das beste Einzelspiel aus, bei Rückspielen darf der Sender sogar die besten vier Spiele wählen.

Der Hintergrund ist die Beteiligung deutscher Teams – Sky sicherte sich so für den deutschen Markt die Spiele der "heimischen" Klubs.

Österreichische Fans dürfen also bereits damit rechnen, dass Spiele von Bayern und Co. vornehmlich auf Sky zu sehen sein. Kracher zwischen Klubs der Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 werden mit hoher Wahrscheinlichkeit häufiger auf DAZN zu sehen sein.

Falls es nur ein deutsches Team ins Achtelfinale schaffen sollte, ist DAZN abgesichert. Dann dürfte das sogenannte "Netflix des Sports" ebenfalls die deutsche Partie als Einzelspiel zeigen.

Viertlefinale

Wie im Achtelfinale sicherte sich Sky auch für das Viertelfinale das Vorrecht auf deutsche Partien.

Grundsätzlich zeigen die zwei Sender jeweils die Hälfte der Hin- und Rückspiele.

Wieder gibt es Sonderregelung für deutsche Teams in der Runde der besten acht Teilnehmer. Schafft es nur ein Bundesliga-Klub ins Viertelfinale, darf wie im Achtelfinale auch DAZN das Spiel live zeigen.

Mehr Freiheiten bei der Spielwahl hat aber Sky. Der Pay-TV-Sender darf sich zwei Exklusiv-Rückspiele aussuchen und im Falle mehrerer deutscher Partien sogar bis zu vier Rückspiele zeigen.

Halbfinale

Durchatmen, liebe Fußball-Freunde! Jetzt wird es endlich unkompliziert.

Jeder zeigt alles. Sky und DAZN übertragen alle Semifinal-Spiele live.

Finale

Das bleibt auch im Finale gleich. Das Highlight der Champions-League-Saison wird auf Sky und DAZN live gezeigt.

Wieder gibt es einen Sonderfall für Bundesliga-Klubs. Schafft es ein deutsches Team ins Finale, muss das Spiel zusätzlich im Free-TV übertragen werden.

Als Dankeschön für die lange Aufmerksamkeit gibt's zur Belohnung Cat-Content:





(SeK)