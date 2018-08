Sky und DAZN teilen sich Salzburgs Play-off-Spiele

Für Red Bull Salzburg geht die Champions-League-Qualifikation in die heiße Phase. Die "Bullen" treffen im Play-off um den Einzug in die "Königsklasse" auf den serbischen Meister Roter Stern Belgrad.

Das Play-off gehört bereits zum Rechte-Paket für die Champions League. Also sind die beiden Spiele am 21. und 29. August nicht mehr im Free-TV zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky und das "Sport-Netflix" DAZN halten gemeinsam die Rechte an der Champions League. So sind auch die beiden Salzburg-Spiele aufgeteilt. Das Auswärtsspiel in Belgrad läuft am 21. August (21 Uhr) in voller Länge auf DAZN sowie gemeinsam mit allen anderen Spielen in der Sky-Konferenz.

Das entscheidende Rückspiel am 29. August (21 Uhr) ist auf Sky Sport Austria live zu sehen. Außerdem ebenfalls wieder in der Sky-Konferenz.

Ein DAZN-Abo kostet 9,99 Euro und ist monatlich kündbar. Ein Abo für Sky kostet samt Entertainment-Paket 19,90 Euro. Es besteht eine Bindung von zwölf Monaten.

(Heute Sport)