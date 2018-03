So antwortet Mario Götze auf die harte Stöger-Kritik

Mit dem 0:0 gegen RB Salzburg schied Borussia Dortmund sang- und klanglos aus der Europa League aus. Bei der schwachen Vorstellung fiel einer besonders negativ auf: Mario Götze. Der Weltmeister von 2014 musste nach einem Lustlos-Auftritt in der Halbzeitpause vom Feld. Genauso wie der angeschlagene Marco Reus.

"Bei Mario Götze waren wir ganz einfach mit dem nicht zufrieden, was er angeboten hat. Die Dinge, die wir sehen wollten – ordentliches Passspiel, Bewegung auf gefährlichen Positionen und Tiefgang – da war gar nichts zu sehen", hatte Stöger unmittelbar nach dem Spiel den 25-Jährigen harsch kritisiert.

Götze zeigt Einsicht

Nun antwortete Götze, der am Freitag nicht von DFB-Teamchef Jogi Löw in den Kader für die Freundschaftsspiele gegen Spanien und Brasilien einberufen wurde. "Ich bin dem Trainer dankbar, dass er mich auf meine Defizite hingewiesen hat und ich werde stark daran arbeiten", zeigte sich Götze gegenüber SportBild einsichtig.

"Vielleicht sollten wir uns besser ganz schnell alle hinterfragen, ob das das Niveau ist, wie sich der BVB präsentiert. Wir sollten gemeinsam an einer positiven Entwicklung für alle und an der Umsetzung unserer Möglichkeiten arbeiten", so der Offensivspieler weiter. Götzes Einsicht freute auch seinen Coach. "Ist doch schön, dass er es so sieht", erklärte Stöger.



(wem)