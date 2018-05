So ausgelassen feierte Barcelona das Double

Feiertag in Barcelona! Mit einer gigantischen Siegesparade bejubelten Lionel Messi und Co. am Montag den Gewinn des 25. Meistertitels und der 30. Copa del Rey.

Die Mannschaft drehte auf einem "Bus-Cabrio" einige Runden durch die Stadt, Tausende Fans zollten ihren Helden im rot-blauen Konfetti-Regen Respekt.

Die Augen waren vor allem auf Andres Iniesta gerichtet, der die Katalanen am Saisonende verlässt. Zuvor wird aber noch meisterlich gefeiert.

🚍On our way to #7heChamp10ns parade - let's celebrate!🎉

See you there, Barça Fans👏🙌💙❤ pic.twitter.com/6hvf2IaMx3 — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 30. April 2018





(red)