So eng wird es für Stöger am letzten Liga-Spieltag

Spannung bis zum Schluss! Das Saisonfinale der Deutschen Bundesliga wird kommendes Wochenende zum ganz großen Drama. Für Coach Peter Stöger geht es mit Dortmund in einem "Endspiel" um das Königsliga-Ticket – und um die sportliche Zukunft. Wird dabei ein "Glückshemd" zum entscheidenden Faktor?

Stöger um Königsliga



Die Vorzeichen für Dortmund sind nicht ganz positiv: Obwohl Stöger im Heimspiel gegen Mainz ein Zeichen setzte und im knallgelben Hemd (ein Geschenk von Lebensgefährtin Ulrike Kriegler) an der Seitenlinie stand, ging die Partie mit 1:2 verloren. Konsequenz: Kommenden Samstag kommt es im Gastspiel bei Hoffenheim zum direkten Duell um das Königsliga-Ticket. Holt Dortmund einen Punkt oder verlieren die Borussen mit nur einem Tor Unterschied, ist der Champions-League-Einzug fix. Andernfalls lauert auch noch Leverkusen, das zu Hause auf Hannover trifft. Ob Stöger wieder im gelben Outfit coacht, ist ungewiss. Auch sein Verbleib beim Klub. Die Zeichen stehen auf Abschied, vielleicht bringt die Erfüllung der Vorgabe der Klubführung aber noch eine Wende.

Dino um ein Wunder



Am anderen Ende der Tabelle muss der "Dino" einmal mehr zittern. Hamburg will den ersten Abstieg der Klubgeschichte noch verhindern, benötigt dabei aber ein Wunder. Gegen Gladbach muss ein Heimsieg her, wobei die "Fohlen" mit drei Punkten noch auf einen Europacup-Platz hoffen können. Gleichzeitig darf Wolfsburg gegen Schlusslicht Köln nicht punkten, andernfalls würde Hamburg am "Werksklub" vorbei auf den Relegationsplatz springen.

Europacup-Fight



Auch bei Freiburg geht das Abstiegsgespenst noch um. Gibt es eine Pleite gegen Augsburg und einen Sieg von Wolfsburg gegen Köln, rutscht der Klub auf den Relegationsplatz ab. Anders die Situation bei Leipzig: Mit einem Sieg gegen Hertha ist die Europa League fix. Bei einer Niederlage könnten Frankfurt, Stuttgart und sogar Gladbach noch vorbeiziehen. Vizemeister Schalke kann Frankfurt den Sprung unter die Top Sechs mit einem Heimsieg noch verwehren. Auch Stuttgart hofft noch auf die Top Sechs, trifft in der letzten Runde aber auf Meister Bayern.

Letzter Auftritt



Nur eine Partie gibt es, in der es praktisch um nichts mehr geht: Mainz gegen Bremen. Beide Teams haben den Klassenerhalt fix geschafft und die Europacup-Plätze nicht mehr in Reichweite. Die Fans hoffen auf gutes Wetter, ÖFB-Legionär Zlatko Junuzovic auf einen "Dreier" in seinem allerletzten Spiel für Werder.

(heute.at)