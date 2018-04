So erlebten die ManCity-Stars die Fan-Attacke

Manuel Estiarte, Assistent von City-Trainer Pep Guardiola, filmt am Mittwoch mit seinem Handy die Fahrt des Mannschafts-Bus durch die – von Rauchbomben eingenebelten – Straßen in Liverpool. Von links und rechts schleudern Anhänger der Reds diverse Gegenstände, darunter auch Glasflaschen, gegen den Bus. Dabei geht eine Scheibe des Fahrzeugs zu Bruch. Verletzt wird zwar niemand, doch die Fußballstars von Manchester City erleben bange Momente, wie im Video zu sehen ist.

City-Coach Pep Guardiola hat nach der Attacke auf den Teambus von Manchester City Vorwürfe gegen Polizei und Sicherheitskräfte in Liverpool erhoben. "Wir kommen hierher, um Fußball zu spielen, und verstehen so eine Situation nicht", sagte er nach der 0:3-Niederlage seines Teams im Viertelfinale-Hinspiel der Champions League.

"Habe so etwas wirklich nicht erwartet"

"Mir hat vor dem Spiel jemand gesagt, dass so etwas vielleicht passiert", sagte Guardiola und äußerste Unverständnis: "Normalerweise versucht die Polizei, so etwas zu verhindern, wenn sie weiß, dass es passieren kann." Der City-Coach erinnerte auch an den Bombenanschlag auf den Bus von Borussia Dortmund im vergangenen Jahr. "Nach allem, was in Dortmund vorgefallen ist, habe ich so etwas wirklich nicht erwartet."

Der Liverpool FC und Trainer Jürgen Klopp hatten sich noch am Abend bei Manchester City für die Vorfälle entschuldigt. "Wir entschuldigen uns uneingeschränkt bei Pep Guardiola, seinen Spielern, den Mitarbeitern und Offiziellen, die von dem Zwischenfall betroffen waren", hieß es auf der Website des Clubs. Ein solches Verhalten werde nicht geduldet und aufs Schärfste verurteilt.

(Heute Sport)