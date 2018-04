So hart schuftet Ronaldo für seinen Luxus-Körper

Cristiano Ronaldo versetzte die Fußball-Welt wieder einmal in Staunen. Gerade hatte er in 98. Minute mit seinem Elfmeter Juventus aus der Champions League geschossen, sein Jubel sorgte für reichlich Diskussionsstoff. CR7 präsentierte seinen gestählten Muskel-Körper. Doch wie hält sich der Portugiese so fit? Wir gehen seinem Fitness-Geheimnis auf die Spur.



Time to eat ✌️👍 Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am Sep 23, 2016 um 5:39 PDT

Durchtrainiert bis in die letzte Muskelfaser, kein Gramm Fett am Oberkörper, Weltfußballer Cristiano Ronaldo präsentierte im Champions-League-Viertelfinale seinen Luxuskörper. Dafür muss der 33-Jährige aber auf sehr viel verzichten.

Ronaldo hält eine strenge Diät mit viel Eiweiß und Kohlenhydraten. Frittiertes, Süßigkeiten und Alkohol sind tabu. CR7 setzt lieber auf Fisch, Gemüse und Obst. Viel Wasser und frisch gepresste Fruchtsäfte runden seine Ernährung ab.



Great cardio day🏊🏼feeling good💦 Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am Sep 4, 2016 um 10:59 PDT

"Wenn man regelmäßig trainiert, ist es wichtig, das Energielevel hoch zu halten, der Körper braucht Kraftstoff, um Leistung zu zeigen. Ich esse manchmal bis zu sechs kleinere Mahlzeiten am Tag, um sicherzustellen, dass ich bei jeder Trainingssession auf einem Top-Level bin", verrät Ronaldo sein Fitness-Geheimnis.

Ronaldo ist nicht nur der Erste beim Real-Training, er verlässt das Gelände auch als Letzter. Zudem gibt es immer wieder Einheiten auf dem heimischen Laufband und im eigenen Schwimmbad. Nach Spielen lädt Ronaldo die Akkus in seiner eigenen Kältekammer auf. Um 50.000 Euro ließ sich der 33-Jährige das Gadget in seine Villa einbauen. Außerdem wird CR7 täglich rund zwei Stunden von Masseuren und Physiotherapeuten behandelt.



I love this exercise 🔝👌💪🏽 Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am Nov 24, 2016 um 11:02 PST

(Heute Sport)