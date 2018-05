So legt sich Hinteregger mit seinem Trainer an

Martin Hinteregger ist dafür bekannt, klare Worte zu sprechen. Kurz vor dem Saisonfinale äußert sich der Augsburg-Verteidiger zu seinen Vorlieben bei den Trainern. Natürlich hat er auch hier eine klare Meinung. Die dürfte seinem Coach Manuel Baum aber nicht gefallen.

Frage der Taktik



"Roger Schmidt ist der genialste Trainer, den ich je hatte", erinnert sich der ÖFB-Legionär auf "Spox" an seinen damaligen Coach bei Red Bull Salzburg. Begründung: "Heutzutage stellt sich fast jeder Trainer auf den jeweiligen Gegner ein, aber das macht er nie. Roger zieht seine Spielart einfach durch. Unter ihm trainierten wir nie Taktik, weil jeder wusste, was zu tun ist."

Wissen oder Spaß



FCA-Trainer Baum dagegen gilt als Taktik-Fanatiker. Für Hinteregger die falsche Ansatzweise: "Einen guten Trainer zeichnet nicht sein taktisches Wissen aus. Er muss es schaffen, dass jeder Spieler Spaß hat und mitzieht."

Facebook und Co.



Auch zu Social Media (er hat auf keiner Plattform einen Account) hat er eine klare Meinung: "Darin sehe ich ein großes Problem. Letztens stand ein Nachwuchsspieler zum ersten Mal im Profikader. Und was ist seine erste Reaktion? Er macht ein Foto von seinem Dress, postet es auf irgendeiner Seite und möchte dadurch Anerkennung bekommen. Wer am Anfang seiner Karriere aber zu viel öffentliche Anerkennung bekommt, glaubt schnell, dass er schon etwas erreicht hat – obwohl dem nicht so ist."

(heute.at)