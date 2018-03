So reagiert Löw auf die vernichtende Kross-Kritik

Toni Kroos sorgte mit seiner Mitspieler-Kritik nach dem 0:1 gegen Brasilien für ein mittelschweres Erdbeben in Deutschland. Der Real-Madrid-Regisseur bemängelte Einsatz und Körpersprache seiner Kollegen. Nun hat Bundestrainer Jogi Löw auf die Kritik seines Mittelfeld-Stars reagiert.

"Einige hatten die Chance, sich zu zeigen, aber das haben sie nicht getan", polterte Kroos gegen seine Mitspieler. Das konnte Trainer Jogi Löw natürlich nicht unkommentiert lassen.

Löw: "Keine Sorgen"

"Ich weiß, dass die Mannschaft zu etwas ganz anderem fähig ist. Jede Mannschaft hat ja immer mal einen Tag, an dem es nicht so läuft. Ich weiß, was wir können und welche Mentalität wir haben, deswegen mache ich mir keine Sorgen", bleibt der Bundestrainer ruhig.

Auch PSG-Star Julian Draxler will nicht den Teufel an die Wand malen: "Das war ein guter Weckruf zur richtigen Zeit. Man sieht, dass wir noch einiges verbessern müssen, wenn wir den Titel verteidigen wollen. Trotzdem sehe ich aber nicht schwarz Richtung WM."



(Heute Sport)