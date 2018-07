So schwitzt Ronaldo beim Fitness-Test für Juventus

Wie fit ist Cristiano Ronaldo? Eigentlich ist klar: Besser geht es nicht. Schließlich lässt "CR7" keine Gelegenheit aus, seinen Oberkörper zu präsentieren. Auch die Leistungsdaten bei Real und in den WM-Spielen für Portugal waren schwer in Ordnung. Doch sicher ist sicher, beim Wechsel zu Juventus muss selbst der Superstar zum Check auf das Laufband.

Gute Stimmung



Juventus zeigt die "ersten Schritte" von Ronaldo in einem Twitter-Video. Zu sehen ist, wie er langsam aufwärts geht, an seinem Oberkörper sind Puls-Sensoren angeschlossen. Mehrere Ärzte beobachten die Werte, die Stimmung ist fröhlich, Ronaldo lacht.

Essen und Unterschrift



Ihm gefällt es in Italien offenbar ausgezeichnet. Schließlich wurde er von tausenden Fans bei seiner Ankunft in Turin gefeiert. Auch die Familie ist mit ihm im Privatjet eingetroffen. Das erste Essen wurde im Restaurant eines Nobel-Golfklubs eingenommen. Nach dem Medizincheck soll Ronaldo das Juve-Sportzentrum besuchen und dort seinen Vertrag unterschreiben. Der hat es in sich: Jahresgage bis 2022: 31 Millionen Euro netto.

