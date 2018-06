So stellt Teamchef Foda vor Deutschland-Match um

Am Samstag ist es so weit. Österreich gegen Deutschland – das ÖFB-Team fordert den amtierenden Weltmeister im Klagenfurter Ländertest ("Heute" tickert live, Spielbeginn: 18 Uhr). Mit dem 1:0-Sieg gegen Russland geht das Team von Franco Foda mit breiter Brust gegen den großen Favoriten ins Rennen.

Das ÖFB-Team wird dabei aber anders aussehen, als noch am vergangenen Mittwoch. Foda kündigte bei der Abschluss-Pressekonferenz an, dass es in der Startelf zwei bis vier Änderungen geben werde.

Alaba, Siebenhandl, Arnie



Die heißesten Tipps: Jörg Siebenhandl, David Alaba. Alaba soll im Fight gegen seine Bayern-Klubkollegen wieder fit sein. Gegen Russland reichte es nur zu einer Einwechslung. Siebenhandl wird wohl Heinz Lindner im Tor ersetzen. Der Kampf um das Einserleiberl ist schließlich noch immer offen.

Foda trifft mit Österreich auf sein Heimatland. Er ist sich der Underdog-Rolle seiner Truppe natürlich bewusst, wittert aber eine Chance: "Großer Respekt genügt. Sogar die Deutschen haben minimale Schwächen, wir haben Qualitäten. Auch Salzburg hat Dortmund geschlagen."

Der Bullen-Erfolgslauf im Europacup als Vorbild – am Samstag soll es in Klagenfurt mit dem "Mini-Cordoba" klappen. Wie? Foda rechnet mit wenig Ballbesitz. Deutschland hat das Heft üblicherweise gerne selbst in der Hand. Heißt im Umkehrschluss für Österreich: Das Umschaltspiel muss sitzen. Dabei würde Marko Arnautovic als Stürmer eine Schlüsselrolle einnehmen. Sein Einsatz wackelt nach einem Schlag ans Schienbein aber noch.

Sollte er nicht rechtzeitig fit werden, würde auch er aus der Startformation rutschen, Guido Burgstaller wohl seinen Platz einnehmen.

