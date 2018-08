So will Löw jetzt den deutschen Fußball retten

Am Mittwoch ist es endlich so weit: In einem großen Gipfel mit den wichtigsten Vertretern des deutschen Fußballs wird Bundestrainer Joachim Löw seine Lehren aus dem WM-Debakel präsentieren. Zur Erinnerung: Die Deutschen mussten als Titelverteidiger bereits in der Vorrunde die Segel streichen und gaben dabei ein katastrophales Bild ab.

"Heute" weiß schon vorab die wichtigsten Änderungen, die Löw vorschlagen wird. So will er gemeinsam mit Teammanager Oliver Bierhoff die Zusammenarbeit mit der Liga verstärken, zudem ist eine Rückkehr von Hansi Flick als Sportdirektor im Gespräch.

"Spezialisten" sind künftig gefragt



Innerhalb der deutschen Nationalmannschaft wird der große Umbruch ausbleiben, bis jetzt ist Mesut Özil der einzige Teamspieler, der seinen ultimativen Rücktritt bekannt gegeben hat. Löw will aber Grundsätzliches ändern. "Wir brauchen wieder echte Spezialisten auf manchen Positionen. Spieler, die nicht alles so ein bisschen können, sondern Leute, die bei ein, zwei Sachen stark sind." Spieler wie Manchester Citys Flügelflitzer Leroy Sane, der mit seinen Dribblings jede Abwehr der Welt ins Schwitzen bringt – den Löw bei der WM aber zuhause ließ.

Auch die Ausbildung der deutschen Fußballer soll überarbeitet werden. Die Leidenschaft von Vize-Weltmeister Kroatien hätte laut Löw auch seiner Elf gut zu Gesicht gestanden, in der Zukunft soll diese von Trainern bereits in der Ausbildung forciert werden.

Friseur muss daheim bleiben



In seinem eigenen Betreuerstab will Löw künftig nach der Maxime "Weniger ist mehr" handeln. Das Team um das Team wird gestrafft, extravagante Wünsche der Spieler, wie das Einfliegen des Friseurs, werden künftig nicht mehr erfüllt. Die Spieler sollen jetzt Charakter zeigen und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

