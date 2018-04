So will Rapid gegen Sturm ins Cup-Finale aufsteigen

"Wir wollen in der Liga unter die ersten Drei kommen und im Cup wieder ins Finale einziehen." So definierte Rapid im Sommer 2017 die Saison-Ziele. Eines könnte am Mittwoch (20.30 Uhr, "Heute" tickert live) bereits erreicht werden. Die Hütteldorfer kämpfen in Graz gegen Sturm um einen Platz im ÖFB-Cup-Endspiel.

Nach der Gala gegen die Austria strotzt Rapid vor Selbstvertrauen. "Wir haben am Montag das 4:0 gegen die Austria analysiert und einige Situationen aufgezeigt, die wir besser hätten lösen können",verfällt Trainer Goran Djuricin aber nicht in Euphorie.

Djuricin: "Wir werden Risiko nehmen"

"Sturm ist natürlich ein richtig schwerer Brocken, die Grazer spielen eine überragende Saison. Sturm hat es heuer geschafft, ein Team zu formen, das richtig gut harmoniert, Sportchef Kreissl hat hervorragende Transfers getätigt. Zudem ist einigen Spielern der Knopf so richtig aufgegangen, wenn ich nur an Peter Zulj denke, der sensationell drauf ist", warnt der Rapid-Betreuer.

Sein Rezept gegen die Steirer? "Wir müssen intelligent spielen, wollen agieren und nicht reagieren. Wir werden auch Risiko nehmen, denn wenn du nichts riskierst, kommst du gerade im Cup nicht weit."

Hofmann: "Es geht um viel"

Ähnlich sieht es Routinier Steffen Hofmann. "Es geht um sehr viel, beide Mannschaften wollen unbedingt ins Finale. Wir haben zuletzt mit vier Siegen und 15 Toren aufgezeigt, aber auch Sturm hat mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen eine bärenstarke Serie."

Rapid bestreitet heute das (geheime) Abschlusstraining in Wien, reist auf Wunsche der Spieler erst am Matchtag nach Graz.

