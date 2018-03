So wird Peter Stöger zum Bayern-Meistermacher

Der große Bundesliga-Kracher zwischen Bayern München und Borussia Dortmund steht an. Am Samstag um 18:30 Uhr steigt das große Duell, eine Sache verleiht dem Spiel besondere Würze. Die Bayern könnten sich nämlich schon fix zum Meister krönen.

Peter Stöger und seine Dortmunder wollen den Bayern also die Meisterparty verderben. Damit die Bayern wirklich schon feiern dürfen, müsste aber auch Schalke 04 mitspielen. Der Tabellenzweite mit den ÖFB-Legionären Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller müsste in Freiburg patzen.

Bringt der Osterhase die Schale?



Wenn David Alaba und Co. einen Schalke-Ausrutscher mit einem Sieg ausnützen, dann liegt bei den Bayern schon die Meisterschale im Osternest. Beim Ankick um 18:30 Uhr weiß man in München schon, worum es geht, denn die Königsblauen sind schon am Nachmittag dran.

Die Bayern könnten erstmals seit der Eröffnung der Allianz Arena 2005 eine Meisterschaft "dahoam" klar machen. Trainer Jupp Heynckes würde seinen eigenen persönlichen Rekord für die früheste Meisterschaft (in Runde 28) egalisieren.

Pep hält den Rekord

Die früheste Meisterschaft aller Zeiten holte allerdings der aktuelle Manchester-City-Trainer Pep Guardiola 2013/14 schon am 27. Spieltag.



