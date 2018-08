Sommermärchen? So will Sturm gegen Ajax siegen

Königsliga-Comeback! Erstmals seit sieben Jahren gibt es in Graz ein Champions-League-Qualimatch. Doch einfach ist die Aufgabe nicht, die heute auf Sturm Graz wartet. Genauer gesagt benötigen die "Blackies" ein Wunder. Gegen Ajax Amsterdam müssen die Steirer ein 0:2 drehen. Wie soll das gelingen?

Fans als Trumpf



Der größte "Joker" von Sturm ist der 12. Mann. 15.000 Fans sollen heute um 20.30 Uhr (live ORFeins) für einen Hexenkessel sorgen. "Ajax ist zwar eine Kulisse von 50.000 gewöhnt", meint Stefan Hierländer in der "Krone", "aber jedes Stadion hat seinen Charakter, seine eigene Stimmung.. Wenn bei uns über 15.000 in der kleinen Arena Gas geben, kann es hitzig werden. Vielleicht ist Ajax das nicht gewöhnt. Und wenn wir ein schnelles Tor machen, bin ich gespannt, wie sie darauf reagieren."

Frühe Führung



Ein schnelles Tor ist der Wunsch, aber keineswegs garantiert. Sportchef Günter Kreissl geht es vorsichtiger an: "Egal, ob in der fünften oder 80. Minute: Wir müssen 1:0 in Führung gehen. Dann kommt vielleicht ein wenig der Stressfaktor für die Ajax-Spieler dazu, das Publikum ist da, dann könnte es richtig spannend werden."

Große Bühne



Die Bedeutung des Spiels ist für die Sturm-Kicker jedenfalls eine Extra-Motivation. Hierländer meint: "Die internationale Bühne ist das, worauf jeder Spieler hinarbeitet. Ich kenne viele Kollegen, die solche Spiele nicht erlebt haben oder erleben dürfen. Ajax ist das I-Tüpfelchen." Der Kapitän ist von einem Erfolg seiner Mannschaft überzeugt: "Warum sollten wir gegen Ajax nicht zwei Tore schießen?"

