Sorgte diese Attacke für die Blackouts von Karius?

Nach dem 3:1 von Real Madrid im Champions-League-Finale gegen Liverpool stehen zwei Spieler in der Kritik: Reals Sergio Ramos, der "Reds"-Torjäger Mohamed Salah brutal ausschaltete, und Liverpool-Keeper Loris Karius, der mit kapitalen Aussetzern den "Königlichen" zwei Tore schenkte. Jetzt wird diskutiert: Spielt Ramos auch bei den Aussetzern des Torhüters die Hauptrolle?

Ellenbogen ins Gesicht



Auslöser der Diskussionen ist eine Aktion in der 49. Minute: Real greift an, Ramos lauert im Strafraum auf den Ball. Dabei knallt er mit Karius zusammen, der Goalie bekommt den Ellenbogen des Spaniers ins Gesicht. Der Schlussmann fällt zu Boden, spielt aber weiter. War er etwa noch benommen, als er in der 51. Minute das erste Gegentor kassierte?

Ehrliche Worte



Karius sucht allerdings keine Ausreden: "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich es tun. Ich weiß, ich habe meine Mannschaft im Stich gelassen. Es ist sehr hart, aber so ist das Leben eines Torwarts. Du musst den Kopf wieder hochnehmen."

