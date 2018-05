Spanien-Legende Iniesta: "Ich litt an Depressionen"

Letzter Vorhang für Andres Iniesta! Bei der WM in Russland will er mit Spanien noch einmal den WM-Titel holen, dann wird er sich ganz auf seinen neuen Klub Vissel Kobe in Japan konzentrieren. Vor der Endrunde im Juni packt der Ex-Barcelona-Star aber über sein Privatleben aus – und macht ein brisantes Geständnis.

Freud und Leid



"Ich litt unter Depressionen", verrät der 34-Jährige. Aber nicht bei seinem Abschied von Barcelona, sondern im Moment seines größten Triumphes. Und zwar nach dem WM-Finale 2010. Iniesta schoss Spanien in der Nachspielzeit gegen die Niederlande zum Titel. "Einen Tag nach dem WM-Finale war ich im Haus meiner Eltern mit meiner Frau, die damals noch meine Freundin war. Ich sagte ihnen: 'Ich kann nicht mehr, ich kann das einfach nicht mehr tun'", erklärt Iniesta dem TV-Sender "La Sexta".

Freud verstorben



Der Grund für seine Depression: Daniel Jarque, ein guter Freund Iniestas, starb ein Jahr vor der WM im Alter von 26 Jahren an Herzversagen. Ihm gedachte Iniesta auch bei seinem Torjubel: "Dani Jarque siempre con nostros", stand auf dem Shirt, das er unter dem Trikot trug. Das bedeutet: "Dani Jarque ist immer mit uns."

Ärzte halfen



Iniesta verrät: "Ich dachte an das Karriere-Aus, nahm Hilfe von Ärzten in Anspruch. Ich bin froh, diese Erfahrung gemacht und mich aus dieser Situation befreit zu haben, weil ich dadurch zu einem besseren Menschen geworden bin."

