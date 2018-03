Spanien vs. Argentinien! Live-Stream, TV, Uhrzeit

Die internationalen Test-Kracher gehen in die nächste Runde. Auch am Dienstag den 27. März 2018 rollt das runde Leder wieder. Spanien empfängt Argentinien in Madrid, Ankick ist um 21:30 im Wanda Metropolitano.

Spanien und Argentinien zählen beide zum Favoritenkreis für die Fußball-WM 2018. Die Iberer und die Südamerikaner rund um Superstar Lionel Messi duellieren sich im Test-Kracher in Madrid. So können die das Match sehen.

Im Free-TV ist die Begegnung leider nicht zu empfangen. Kunden von DAZN können das Spiel wie gewohnt als Einzelmatch schauen. Via DAZN.com bietet der Sender einen Live-Stream an. Es gibt auch Apps für PlayStation, XBox, Tablets, Smartphones!

Wer noch kein DAZN-Abo hat, kann das Spiel sogar gratis schauen. Einfach innerhalb weniger Minuten das Probemonat aktivieren und los geht's. Der Dienst kostet nach dem ersten kostenlosen Monat 9,99 Euro im Monat - monatlich kündbar - und inkludiert unter anderem die Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1.

Als letzten Ausweg für alle mit schmaler Brieftasche gibt es noch jede Menge Websites, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Außerdem reißen die Streams regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial - rechtlich bedenklich!



