So emotional war das erste Spiel nach Astoris Tod

Vor einer Woche verstarb Florenz-Kapitän Davide Astori an plötzlichem Herzversagen. Am Sonntag stand für die Fiorentina das erste Serie-A-Spiel nach dem Tod des 31-Jährigen auf dem Programm – mit einer eindrucksvollen Hommage.

47.000 Fans kamen ins ausverkaufte Stadio Communale Artemio Franchi. Das Spiel gegen Schlusslicht Benevento wurde zur Nebensache.

Das Team verabschiedete sich vor dem Anpfiff mit einem riesigen Plakat, auf dem "Ciao Davide" stand. Tausende Anhänger trugen das Astori-Trikot und ließen violette Luftballons steigen.

"Es gibt Menschen, die sterben nicht. Gute Reise, Capitano", lautete eine von vielen Botschaften der berühmten Curva Fiesole.

Spielunterbrechung in Minute 13

In der Mitte des Spielfelds lag vor dem Anpfiff ein überdimensionaler Banner mit Astoris Trikot mit der Rückennummer 13, die der Klub nie mehr vergeben wird. Dazu stand geschrieben: "Kapitän für immer."

In der 13. Minute wurde das Spiel für eine Schweigeminute unterbrochen. Einigen Profis und Trainer Stefano Pioli standen Tränen in den Augen, als die Fans eine gigantische Choreografie auf die Tribüne zauberten.

Das Spiel endete übrigens mit einem 1:0-Sieg der Fiorentina. Das Goldtor erzielte Vitor Hugo (25.). Beim Jubel hielt er ein T-Shirt mit einem Astori-Bild gen Himmel.

13: The ball is put out of play and the stadium rises to pay its respects to Davide #DA13 💜⚜️ pic.twitter.com/yHgHpXW3nG