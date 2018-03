Spitzenreiter Salzburg schlägt Rapid mit 1:0

Rückschlag für Rapid! Die Hütteldorfer verloren in der 25. Bundesliga-Runde das Spitzenspiel gegen Leader Salzburg mit 0:1 (0:0). Das Goldtor für die Hausherren erzielte vor 12.000 Fans Valon Berisha (73.).

Die "Bullen", die seit 30 (!) Pflichtspielen ungeschlagen sind, liegen damit wieder zehn Punkte vor Verfolger Sturm Graz. Rapid verpasste die Chance, an der Admira vorbeizuziehen und bleibt Vierter.

Rassige Partie

Die erste Großchance hatten vor den Augen von Dortmund-Coach Peter Stöger die Gäste. Thomas Murg zirkelte einen feinen Distanzschuss an den Pfosten (9.). Danach rettete Rapid-Goalie Richard Strebinger mit einer Glanzparade gegen Munas Dabbur (15.).

Strebinger in Topform

Auch nach dem Wechsel hielt Rapid mit dem überlegenen Spitzenreiter lange mit. Kvilitaia stürmte alleine auf Keeper Alex Walke zu, wurde aber zu Unrecht wegen Abseits zurückgepfiffen. Ein Querpass des Georgiers fand kurz darauf keinen Abnehmer (50.), ein Hammer von Thanos Petsos landete in den Armen von Walke (64.). Auf der anderen Seite hielt Strebinger einmal mehr gegen Dabbur (56.).

In der 73. Minute war allerdings auch der starke Rapid-Schlussmann machtlos. Valon Berisha kam im Sechzehner halblinks an den Ball. Seinen scharfen, zentralen Schuss fälschte Boli Blingoli leicht ab – 1:0 (73.).

Rapid warf im Finish alles nach vorne. Louis Schaub kam zu seinem Comeback. Doch es blieb beim 0:1. Strebinger rettete gegen Hwang noch eine höhere Niederlage (93.).

Rapid nun gegen Altach

Für Rapid geht es kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel gegen Altach weiter. Salzburg gastiert am Donnerstag im Europa-League-Achtelfinale bei Dortmund, am Sonntag ist man in Mattersburg zu Gast.





(Heute Sport)