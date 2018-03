Stadion-Suche: Weicht die Austria nach Linz aus?

Am 27. Mai empfängt die Wiener Austria in der 36. und letzten Bundesliga-Runde RB Salzburg. Das ist fix. Doch wo der Bundesliga-Hit, in dem es für die Veilchen womöglich um die Europacup-Teilnahme geht, steigen soll, ist völlig offen. Die Wiener müssen wohl nach Linz ausweichen.

Das Ernst-Happel-Stadion steht an diesem Tag nicht zur Verfügung, da im Prater der Frauenlauf stattfindet. Ein Antrag der Wiener, die letzte Runde, in der alle Spiele gleichzeitig steigen müssen, zu verschieben, wurde am Montag von der Klubkonferenz der Bundesliga im Hinblick auf die "langfristige Planbarkeit" abgelehnt.

Linz oder Wr. Neustadt?

Dabei war der Rahmenterminplan der Bundesliga erst aufgrund der verpassten WM-Qualifikation des Nationalteams verändert worden. Wäre der ÖFB nach Russland gefahren, wäre der letzte Spieltag eine Woche vorgezogen worden (20. Mai), hätte es keine Stadionprobleme gegeben.

So müssen die Veilchen jetzt auf Wanderschaft gehen. In St. Pölten, wo die Wiener in der Europa-League-Qualifikation gespielt hatten, findet der Ironman statt, somit ist auch die NV Arena blockiert. Das Allianz Stadion von Erzrivale Rapid kommt grundsätzlich nicht infrage. Die Südstadt ist durch ein Heimspiel der Admira belegt, genauso wie das Pappelstadion in Mattersburg.

Es bleiben also nur drei Alternativen für die Wiener: Die Linzer Gugl, die TGW Arena in Pasching oder das Stadion Wr. Neustadt. Die Veilchen prüfen nun neben der Verfügbarkeit auch Kosten und Sinnhaftigkeit. Für ein Spiel in Linz und Pasching bräuchte es zusätzlich eine Ausnahmegenehmigung des Senat 5 der Bundesliga, da die beiden Arenen außerhalb der 150-km-Grenze für Ausweichstadion liegen.

(wem)