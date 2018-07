Star-Kicker Salah ist ein ganz mieser Basketballer

Gut, dass Liverpool-Superstar Mo Salah Fußballer geworden ist. Mit einer NBA-Karriere hätte es wohl nicht geklappt. Ein Video zeigt den Ähypter beim leichten Aufbautraining für die angeschlagene Schulter.

Die Basketball-Einheit hätte der FC Liverpool besser nicht filmen sollen. Mo Salah scheiterte kläglich beim einfachen Körbewerfen.

In der neuen Saison will sich Salah wieder treffsicherer geben. Der Star von Jürgen Klopp will Meister Manchester City Konkurrenz um den Premier-League-Titel machen.

(Heute Sport)