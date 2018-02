Acht Mal ungeschlagen 19. Februar 2018 09:49; Akt: 19.02.2018 10:21 Print

"Unbesiegbarer" Stöger beschert Dortmund Rekord

Klopp, Hitzfeld oder Tuchel – all diese Star-Trainer sorgten in Dortmund für Furore. So erfolgreich wie Peter Stöger ist aber keiner von ihnen gestartet.