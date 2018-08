Steaua Bukarest schoss sich für Rapid Wien warm

Rapid-Gegner Steaua Bukarest hat in der Meisterschaft Selbstvertrauen für das Play-off-Rückspiel der Fußball-Europa-League am Donnerstag getankt. „FCSB“ feierte einen 4:1-Auswärtserfolg bei Viitorul Constanta. Florinel Coman (45.), Dennis Man (52.), Daniel Benzar (82.) und Raul Rusescu (90.) trafen. Constanta spielte allerdings ab der 5. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl.

Präsident Becali: "Rapid ist zu schwach!"

Steaua-Präsident George Becali kündigte für das Rückspiel an: "Rapid ist zu schwach, um uns in Bukarest Probleme zu bereiten. Im Rückspiel werden wir sie zerstören."

Roter Stern Belgrad, Salzburgs letzte Hürde auf dem Weg in die Champions League, hatte bereits am Samstag mit einer „B-Elf“ vor heimischem Publikum Cukaricki 2:1 besiegt. Das Rückspiel steigt am Mittwoch.

(Heute Sport)