Steht Rapids Bolingoli vor dem Wechsel zu Werder?

Für Rapid wird es langsam ernst! Am Freitag steigt mit dem Cup-Gastspiel beim FC Kufstein das erste Pflichtspiel für die Hütteldorfer. Doch wie sieht es mit der Personalsituation aus? Laut "Weser Kurier" könnte bald der nächste Spieler vor dem Abgang stehen.

Anfrage aus Bremen?



Dabei handelt es sich im Boli Bolingoli. Mit starken Leistungen in der Rapid-Abwehr hat er Interesse bei deutschen Klubs geweckt. So soll Werder Bremen Interesse am Belgier mit kongolesischen Wurzeln gemeldet haben. Ob es tatsächlich etwas mit einem Wechsel zum deutschen Bundesliga-Klub wird, ist aber fraglich. Denn die Linksverteidiger-Position bei Werder ist mit Ludwig Augustinsson, Marco Friedl und Jan-Niklas Beste schon gut besetzt.

Nicht billig



Doch auch Liga-Rivale Hannover 96 soll interessiert sein. Dort wäre Bolingoli Teamkollege von ÖFB-Legionär Kevin Wimmer. Auch eine dritte Anfrage aus Deutschland soll es geben. Eine Verpflichtung von Bolingoli wäre jedenfalls nicht billig. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft noch bis 2020, sein Marktwert wird auf drei Millionen Euro geschätzt.

(heute.at)