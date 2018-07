Steuertrick! Ronaldo casht weit mehr als 30 Mio. ab

Nach neun Jahren und 450 Toren ließ Cristiano Ronaldo Real Madrid hinter sich, um ab sofort für Juventus Turin auf Torjagd zu gehen.

Die Zahlen hinter seinem Wechsel lesen sich verrückt. 105 Millionen Euro Ablöse legt die "Alte Dame" für den Weltfußballer auf den Tisch, in Italien soll der Portugiese künftig 30 Millionen Euro netto im Jahr verdienen.

Jetzt wurde aber enthüllt, dass dies nur die halbe Wahrheit in Sachen Gehalt ist. Laut italienischen Medienberichten spielte auch der Staat eine große Rolle beim Sensations-Wechsel von Torjägers. Dank eines Steuertricks muss der verurteilte Steuersünder "CR7" in Italien nämlich viel weniger als in Spanien an den Fiskus überweisen.

"El Mundo" berichtet, dass Ronaldo nur 20 Prozent seines Brutto-Gehaltes von 60 Millionen Euro an Steuern zahlen muss – anstatt der in Italien üblichen 45 Prozent. Das heißt: Der 33-Jährige casht bei Juve nicht wie kolportiert 30 Millionen Euro im Jahr ab, sondern stolze 44 Millionen Euro. 80 Millionen Euro an Werbe-Gagen fetten sein Wahnsinnsgehalt nochmals auf.

Ein Verdienst, von dem ein Normalsterblicher nur träumen kann...

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)