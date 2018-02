Stöger: "Bei mir ist beim Purzelbaum Endstation"

Mit Stürmer Michy Batshuayi hat Borussia Dortmund einen wahren Goldgriff gemacht. Die Chelsea-Leihgabe hat am Samstag gegen den HSV schon sein drittes BVB-Tor im zweiten Spiel gemacht. Da musste natürlich ein ganz besonderer Jubel her.

Sein 1:0 gegen die Hamburger feierte der Belgier mit einem artistischen Flik-Flak-Salto. Das erstaunte auch seinen Coach Peter Stöger: "Nachdem ich nie weiter als bis zum Purzelbaum gekommen bin, kann ich nicht beurteilen, bei welchem Salto die Note höher sein müsste", scherzte der Wiener.

Auch der neue BVB-Fanliebling hatte Gänsehaut, wie sein Twitter-Bild bestätigt.



When u play in the Signal Iduna Park for the first time 😍🔥 pic.twitter.com/eA8g27n4OP