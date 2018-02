Stöger-Boss schimpft über Mentalität der Spieler

Peter Stöger hat mit Borussia Dortmund die emotionale Rückkehr beim 1. FC Köln mit 3:2 gewonnen. Beim Zittersieg wurde aber eines deutlich: Wie ein Champions-League-Aspirant spielt der BVB derzeit definitiv nicht.



"Der nächste Spieler, der so etwas macht, wird kläglich scheitern"

Umfrage Kann Peter Stöger Borussia Dortmund? Ja, er ist der Richtige für diesen Job! 70 % 70 % Das lässt sich noch nicht abschätzen. 21 % 21 % Nein, der BVB ist eine Nummer zu groß für ihn. 9 % 9 % Insgesamt 2170 Teilnehmer

Hans-Joachin Watzke, Geschäftsführer bei Borussia Dortmund, verschärft jetzt gegenüber den Spielern den Ton.

Nachdem Ousmane Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang ihren Abgang vom BVB erstreikt haben, stellt Watzke in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" klar: "Ich habe der Mannschaft klipp und klar gesagt: Der nächste Spieler, der so etwas macht, wird kläglich scheitern." Nachsatz: "Der bekommt ein riesengroßes Problem. Börsennotierung hin oder her. Er wird damit nicht durchkommen – und auf der Tribüne sitzen. Das wissen jetzt alle. Das ist eine öffentliche Aussage, an der ich mich messen lasse."

Watzke kündigt Kader-Nachjustierung an

Dass die aktuelle Mannschaft nicht so erfolgreich ist, wie die Meistermannschaften Anfang der Dekade, hat für Watzke nichts mit dem fußballerischen Können zu tun: "Die Mannschaft, die 2011 und 2012 die Titel gewonnen hat, war fußballerisch definitiv nicht so gut wie die heutige Mannschaft. Aber sie hatte die beste Mentalität, die man sich vorstellen kann."

Auch in diesem Bereich kündigt Watzke Maßnahmen an: "Das ist der nächste Punkt, den wir angehen müssen: Wir benötigen im Sommer eine Kader-Justierung, je nach Verlauf der Rückrunde auch eine deutlichere."

(Heute Sport)